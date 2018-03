El PP prepara una gran conferencia nacional de turismo en Mallorca con presencia de Rajoy a finales de abril

Esto huele a elecciones generales en la primavera del año que viene, coincidiendo con las europeas,autonómicas y locales. La maquinaria de la calle Génova trabaja a destajo. El PP balear ya ha sido avisado que en el penúltimo o el último fin de semana de abril se celebrará en Mallorca una gran conferencia nacional sobre turismo con Mariano Rajoy al frente y presencia de la plana mayor popular, sobre todo sus expertos y responsables en turismo de toda España, comenzando por el ministro Álvaro Nadal. Para Rajoy la economía es prioritaria y este es el principal aval que presentará su partido en la próxima cita electoral. Además, el turismo es la bandera de la recuperación y por tanto Génova ha elegido Mallorca para esta convención.



De momento, el PP balear se ha puesto a trabajar a toda máquina para encontrar el lugar adecuado, probablemente un hotel, donde se celebrará el encuentro, al que se le dará el máximo realce mediático posible en toda España. Rajoy tiene pensadas una serie de convenciones sectoriales de este tipo que irá desarrollando en diferentes lugares de aquí a unos meses antes de las elecciones. Intenta inyectar espíritu de contraataque a su partido después de que la encuestas señalen un incremento importante de Ciudadanos. Quiere aprovechar las enorme posibilidades que tiene en sus manos para remontar. Eso indica que Rajoy tiene 'in mente' volver a presentarse pese a los rumores de que ésta será su última legislatura.



Esta convención también será una buena oportunidad para que Biel Company pueda lucirse y fortalecerse como candidato autonómico. El turismo es la cuestión emblemática en la que todo político puede lanzar mensajes de optimismo, siempre que no ponga temas conflictivos sobre la mesa. Además, en este sector económico los baleares tienen voz propia y saben que serán escuchados por los líderes de Madrid.



Lo malo es que el tiempo apremia, caso de que el PP no pueda sacar adelante los Presupuestos. De ser así, el ambiente preelectoral puede hacerse irrespirable dentro de unos meses.