Varios miles de estudiantes claman por los derechos de la mujer en Palma

Más de 3.000 estudiantes han participado este 8 de marzo en la manifestación que ha recorrido las calles de Palma para reivindicar los derechos de la mujer con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Convocada por las asociaciones y sindicatos de estudiantes, la manifestación ha arrancado en la plaza del Tubo con la participación mayoritaria de mujeres a las 11.00 de este jueves.

Durante todo el recorrido, los gritos y las proclamas no han cesado, tampoco los aplausos de las personas con las que se iba encontrando la manifestación, en la que también han participado decenas de profesores.

'Visca la lluita feminista', 'Sexo débil, los cojones', o 'Sense la dona no hi ha revolució' son algunos de los lemas que se han podido oír. También otras como 'De camino a casa quiero ser libre, no valiente'.

El color morado ha sido el gran protagonista de las concentraciones que se han celebrado la mañana de este jueves en Palma para conmemorar el Día de la Mujer.

El Govern ha anunciado que facilitará los datos de seguimiento de la huelga. La manifestación estudiantil ha concluido frente a la Delegación de Gobierno.