Una consellera de Més renuncia porque «en el Consell no hacemos política de izquierdas»

Una consellera insular de Més per Mallorca, Apol·lònia Miralles –de la cuota de Iniciativaverds y que fue vicepresidenta del IMAS–, comunicó este miércoles su renuncia y explicó que lo hacía desencantada con la línea de su partido en Consell de Mallorca.

Según comentó en una conversación con Ultima Hora, se está desdibujando «la política de izquierdas» y ella se siente incómoda en dos cuestiones, la política social y la política de carreteras. «Era la ocasión de hacer una auténtica política de izquierdas –comentó– ya que disponemos de mayoría absoluta pero, a veces, tengo la sensación de que queremos consensuarlo todo, de contentar a todos a la vez y eso no puede ser». En opinión de la hasta ahora consellera, «presidimos la institución pero en lugar de hacer fuerza Podemos y Més frente al PSIB, parece que nos sumanos a sus criterios».

«Miquel quiere pactarlo todo, a veces no sólo con el PSIB, también contentar a PP y Ciudadanos», indicó en referencia al presidente de la institución y dirigente de Més. «Seguiré en el partido y no me presentaré a las primarias», añadió. Explicó que dos de sus referencias, David Abril y Margalida Capellà, también habían abandonado la vida política.

La versión de Ensenyat es que Miralles no tenía dedicación exclusiva y participaba poco. Le sustituirá Marta Jordà Català.