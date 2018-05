El Parlament reitera su apoyo a la causa saharaui en el 45º aniversario del Frente Polisario

El Parlament balear ha reiterado su apoyo a la causa saharaui con motivo de la celebración del 45 aniversario de la fundación del Frente Polisario.

Una delegación parlamentaria encabezada por el presidente de la Cámara, Baltasar Picornell, ha viajado en los últimos días a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), según ha informado el Parlament en una nota de prensa.

Esta delegación estaba formada por el secretario segundo de la Mesa del Parlament, Miquel Jerez (PP), y los diputados Josep Castells (MÉS per Menorca), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Conxa Obrador (PSIB), Agustina Vilaret (MÉS per Mallorca), Maria Antònia Sureda (PI) y Silvia Limones (PSIB).

El viaje se ha producido con motivo de la celebración del 45 aniversario de la creación del Estado Saharaui y como invitación de la delegación del Frente Polisario de Baleares, según ha indicado el Parlament.

El presidente Baltasar Picornell pronunció un discurso el jueves en la wilaya de Auserd (Campamentos de Refugiados Saharauis), donde manifestó su «firme apoyo» a la causa saharaui.

Picornell subrayó que la delegación de Baleares venía «para compartir con todo el pueblo saharaui este importante día», y recordó que en las Islas existe el intergrupo parlamentario 'Pau i Llibertat al Sahara' así como una asociación balear de solidaridad con el pueblo saharaui (Amics del Poble Sahrauí).

Toda la delegación balear reiteró su compromiso de continuar con el apoyo a la «justa lucha del pueblo saharaui» y próximamente explicarán en el Parlament la experiencia y los compromisos alcanzados en este viaje institucional.