Durán critica a Noguera por la pasividad de Cort ante las ocupaciones en Palma

La portavoz del grupo municipal popular en Cort, Marga Durán, ha denunciado este lunes la pasividad del alcalde, Antoni Noguera, ante el creciente problema de la ocupación de viviendas en Palma que según la edil «ha pasado de producirse en zonas específicas a ser un fenómeno ilegal presente en toda la ciudad».

«Cada semana visitamos diferentes barriadas de Palma y hemos constatado que la ocupación se ha vuelto un problema general para los palmesanos», ha dicho Durán con ocasión de una rueda de prensa.

Durán ha señalado que «por ejemplo, en Son Roca, los vecinos nos mostraron su preocupación porque actualmente prácticamente la totalidad de los edificios cuentan con algún piso ocupado, y todo ello ante la inactividad de Cort y la falta de presencia policial».

En este sentido, la portavoz popular ha señalado que «es rara la semana en la que no nos encontramos noticias relacionadas con la ocupación de viviendas, ya sea un piso en la calle Foners, un edificio entero en Aragón, o el flagrante caso de los pisos piloto de Son Güells».

En este sentido, Durán ha denunciado que el ayuntamiento tiene constancia de la ocupación de pisos piloto en un solar municipal en Güells desde julio de 2016 y que, «como viene siendo habitual, no han hecho absolutamente nada».

Se trata, a su parecer, de «algo especialmente grave para la popular porque no son viviendas, no reúnen las condiciones necesarias para que una familia pueda habitarlas y no cuentan con agua corriente ni luz».

Además, ha continuado, «se están ocasionando serios problemas de convivencia, robos y amenazas que afectan a los residentes de la barriada», por lo que ha exigido que se proceda al desalojo y demolición de los habitáculos.

Durán ha criticado «duramente la tibieza del alcalde de Palma y su equipo de gobierno que se está interpretado como la no persecución de la ocupación ilegal».

Las ocupación de viviendas «atenta directamente contra el derecho a la propiedad privada recogido en la Constitución» y, en esta línea, ha censurado que «tanto PSOE como Podemos hayan votado en contra de la propuesta debatida en el Congreso sobre la agilización de los desalojos de viviendas ocupadas ilegalmente».

Por todo ello, la portavoz de los populares en Cort ha anunciado que su grupo municipal exigirá al equipo de gobierno la creación de un censo municipal de viviendas ocupadas, el seguimiento y control de las zonas afectadas y el incremento de presencia policial para evitar que este fenómeno ilegal siga proliferando en Palma.