El PSIB defiende que la ampliación del Centro Rafa Nadal contribuye a desestacionalizar el turismo

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Andreu Alcover, ha defendido la ampliación del Centro Rafa Nadal de Manacor porque es una «oportunidad de desestacionalizar» la temporada turística en la comarca de Manacor y «por extensión» en la comunidad autónoma.

Además, este centro es una apuesta por la diversificar la oferta turística de las Islas Baleares más allá del sol y playa que promueve el ejecutivo balear en esta legislativa.

En los pasillos del Parlament, Alcover ha «lamentado» que los socios del Govern Més per Mallorca, Més per Menorca, GxF y Podemos no lo vean así y se opongan a la ampliación del centro.

El PSIB, ha señalado Alcover, dará su voto favor a la enmienda al proyecto de Ley de Vivienda que permitirá la ampliación y el uso turístico del centro Rafael Nadal de Manacor.

El portavoz socialista ha dicho que esta iniciativa es de «sentido común».

También ha subrayado que su partido introdujo en ponencia tres condiciones que se han respetado: que no se autorice «un metro cuadrado más» que no tenga un fin deportivo -lo que permitirá disponer de pistas de tenis cubiertas para el invierno-, que se rebajaran las plazas inicialmente aprobadas y que la competencia urbanística sobre el centro pase a ser próximamente del Ayuntamiento de Manacor.

Sobre el hecho de que las 200 plazas del centro, destinadas a alojar a los jóvenes deportistas, pasen ahora a tener una utilidad turística, Alcover ha respondido que se trata de un cambio de usos que en ningún caso «supone que se construya ni un metro cuadrado más» de lo ya levantado.

Alcover ha mantenido que esta instalación y su ampliación supone «atraer a mucho talento tenístico a nivel mundial; esto es interesante para la comarca de Manacor y para la comunidad autónoma: es tan sencillo como esto».