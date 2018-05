Touroperadores y agencias cancelan excursiones por falta de guías turísticos

Touroperadores, agencias de viajes y empresas de transporte discrecional por carretera se ven obligados desde marzo a cancelar excursiones en Mallorca por faltas de guías turísticos.

«No hay disponibilidad suficiente de guías turísticos que hablen idiomas, en concreto de países del Este, lo cual provoca que los touroperadores no puedan comercializar excursiones. Esto afecta directamente a las empresas de transporte discrecional por la pérdida de negocio que se produce, así como para las propias agencias de viajes», explica el responsable de receptivo de la patronal de agencias de viajes de Balears Aviba, Juan Vidal.

La patronal del transporte discrecional por carretera de la FEBT apunta que el volumen de actividad esta temporada turística «ha bajado respecto a otros años por este concepto, más en un sector que acumula una evolución decreciente en la última década en Mallorca».

Guías y touroperadores

Desde los grupos turísticos TUI y Thomas Cook resaltan el problema con que se están encontrando, de ahí que pidan soluciones urgentes al propio sector «porque ello afecta a la imagen de la Isla».

La presidenta del Colegio Oficial de Guías Turísticos de Balears, Susana de Cortada, denuncia al Govern, en este caso a la Conselleria de Turisme, «porque desde hace 13 años no habilitan cursos de nuevos guías para solventar esta situación. Lo saben y no han hecho nada».

La Conselleria de Turisme está al corriente de esta problemática, de ahí que introducirá un cambio en la Ley de Turisme para que las convocatorias de cursos se hagan vía una orden y no por un decreto.

De Cortada afirma que «ha habido pasividad y parece como si no les importara que no haya más guías. Está claro que no ha sido un tema prioritario».