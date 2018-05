Valtonyc está bajo control policial para evitar que se fugue

Valtonyc está bajo control tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. A falta de una semana para que se cumpla el plazo para que ingrese en prisión por orden de la Audiencia Nacional, los grupos de información de ambos cuerpos tienen controlados los movimientos del rapero por si intentara escaparse.

Un medio digital colgó en la red un oficio de la brigada provincial de información de la Policía Nacional en la que se solicitaba a las compañías aéreas que informaran si José Miguel Arenas constaba como pasajero en cualquier viaje con salida de Palma entre el 15 y el 24 de mayo. Medidas similares se han tomado también desde la Guardia Civil. Así, se tiene conocimiento de que el cantante frecuenta distintas viviendas en Sineu, Muro y sa Pobla.

La medida es una mera precaución ya que hasta que no se agote el plazo de ingreso en prisión no tiene más restricción de movimientos. La Audiencia Nacional fijó un plazo de diez días el pasado lunes para su ingreso en prisión, una vez que el Tribunal Constitucional rechazó dar amparo al rapero al considerar que su recurso no justificaba ningún especial interés constitucional en su petición. El rapero de sa Pobla tiene que cumplir una condena de tres años y medio de prisión impuesta por delitos de amenazas, exaltación del terrorismo e injurias a la Corona por doce canciones.

Por otra parte, la plataforma de apoyo al rapero ha convocado para este jueves una manifestación ante la Delegación del Gobierno de Palma a las siete y media de la tarde contra su ingreso en prisión.