6 errores en la declaración de la renta que te podrían salir caros

Realizar la declaración de la renta es un trámite al que se enfrentan cada año miles y miles de ciudadanos españoles. Según confirman desde algunos portales financiaros, los contribuyentes podrían beneficiarse aún más si tuvieran en cuenta algunas claves o no se cometieran algunos fallos en la realización de la renta que, además, en algunos casos termina en multas.

Aquí recogemos 6 errores habituales a tener en cuenta a la hora de hacer este trámite con Hacienda, según alerta el portal de Cofidis.

1.- No hacerla cuando sale a devolver. Hay personas que, por su escaso volumen de ingresos, no tienen la obligación de realizar la declaración. No obstante, si la hacen, muy probablemente se darán cuenta de que les saldrá a devolver.

2.- Creer que el borrador es correcto. En ocasiones puede estar incompleto o no recoger algunas partidas que te podrían beneficiar.

3.- Olvidarse de incorporar los subsidios del plan RENOVE destinados a la compra de electrodomésticos o a la renovación del mobiliario del hogar. Hacienda considera dichos subsidios como ingresos del contribuyente y, por tanto, deben ser declarados como una ganancia patrimonial.

4.- Calcular mal la deducción por adquisición de vivienda. Dicha deducción continúa vigente para las viviendas habituales (donde vive el ciudadano) compradas con anterioridad al 1 de enero de 2013.

5.- Los dos miembros de las parejas separadas legalmente, con guardia y custodia compartida de sus hijos, optan por efectuar declaración individual. Pero pueden hacer la tributación conjunta con unas reducciones de las que podrían beneficiarse.

6.- La tributación incorrecta de la devolución de la claúsula suelo. Según explica el portal Cofidis, el dinero recibido del banco se dedica a amortizar el capital pendiente, las repercusiones sobre la declaración de la renta serán nulas. No obstante, no se podrá utilizar para aumentar en 2017 la desgravación por adquisición de vivienda. En cambio, si se percibe en metálico, deberá procederse a declarar las deducciones excesivas obtenidas en el período 2013 – 2016. Si dicho importe es de 2.000 euros, al ser la desgravación habitualmente del 15%, la cuantía que generalmente deberá contemplar como ingreso adicional será de 300 €.