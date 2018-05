El PSIB se aleja de Pedro Sánchez por su apoyo a Rajoy en relación a Cataluña

La dirección del PSIB está cada vez más alejada de la estrategia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su modo de abordar la relación con Catalunya. Está disconforme con el fondo pero, también, con la forma.

Un dirigente del partido lo resume así: «Es que no consulta, en el Comité Federal quedó claro que no tomaría ninguna decisión por su cuenta». Este dirigente prefiere que no se cite su nombre pero hay otros que ya han expuesto en público la falta de sintonía con algunas cuestiones: por ejemplo, con su propuesta de apoyar a Mariano Rajoy a la hora de regular el delito de rebelión, sobre todo tras los problemas de la justicia española para conseguir la detención del anterior presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y de los exconsellers huidos. Sobre este asunto, el portavoz del PSIB y conseller de Treball, Iago Negueruela, dijo en la Ser que «apostamos por las soluciones políticas». Según precisó «ninguna reforma del Código Penal puede ser con carácter retroactivo, por lo que no serviría para solucionar el problema que tenemos ahora».

Negueruela tampoco comparte otra de las apuestas de Pedro Sánchez: la de regular la fórmula de acatamiento a la Constitución en las tomas de posesión de los cargos públicos a fin de que no se añadan coletillas. «No hace falta, hay sentencias del Constitucional que las dan por válidas», dijo ayer a este periódico, que le preguntó por ese asunto.

Lo que comenta Negueruela abiertamente sólo es una parte de las quejas que otros dirigentes formulan en reuniones internas o en privado. Por eso, y tal cómo se acordó en el último Consell Polític, celebrado en 2017, el PSIB profundizará en su perfil propio y no esperara a que la dirección federal defina su estrategia. Los socialistas de las Islas rechazan cualquier tipo de aproximación a Ciudadanos y temen que Pedro Sánchez llegue a jugar esa carta ya que tanto el partido naranja como el Partido Popular mantienen ahora un pulso por el primer puesto.