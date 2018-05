¿Y si Pedro Sánchez lo consigue?

Pedro Sánchez tiene posibilidades de convertirse en presidente del Gobierno por puro accidente político. El terremoto provocado por la sentencia de la ‘trama Gürtel’ en la que se condena al PP puede favorecer que partidos con intereses antagónicos como el PSOE del 155 y el PdeCat de Puigdemont y Torra se unan con el único propósito de desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa. No contarán con el apoyo de Ciudadanos, que ya ha dicho que no apoyará la propuesta si no es para convocar elecciones de inmediato. Si la moción sale adelante, Sánchez será presidente pero difícilmente podrá gobernar durante mucho tiempo ante la incompatibidad política de sus posibles apoyos.

¿A quién le interesa que la moción prospere? A corto plazo, no a largo plazo, hay varios interesados. Pedro Sánchez es uno de ellos, porque cobraría protagonismo tras haber estado desaparecido, aparentemente entregado a Rajoy y su 155. Su pacto coyuntural con el PdeCat y ERC también serviría a estas dos formaciones políticas para mantener la tensión política y para exigir el levantamiento del 115, por lo que también a ellos les interesa que prospere. Podemos también obtendría el apoyo de sus bases por haber echado a M. Rajoy del Gobierno.

Ciudadanos no quiere la moción de censura porque busca a la desesperada que las elecciones se adelanten lo más posible ahora que las encuestas les sitúan en una situación de privilegio. ¿Y el PP? Si la moción triunfa, una consecuencia casi inmediata sería la marcha de Mariano Rajoy de la política y su relevo por una cara nueva no contaminada ni de ‘aznarismo’ ni de ‘gurtelismo’. No descarten que haya cargos y militantes de PP periférico que hasta lo vean bien: la única solución para no morir de aquí a un año en las elecciones autonómicas y municipales.