Goueli: «La innovación y la tecnología son la varita mágica para poder triunfar»

Amuda Goueli (Assuán, Nubia) CEO y cofundador de Destinia.com junto a Ian Webber es ingeniero, estudios que realizó en Egipto, MBA en Madrid y amplió su formación especializándose en diseño informático. Su trayectoria personal y profesional son dignas para explicar en cualquier escuela de negocios, ya que ha roto moldes en internet al hacer de la innovación su ADN particular. Su empresa de viajes online fue pionera en aceptar la moneda virtual bitcoin, desarrollar viajes virtuales y su próximo reto es adentrarse en el ecosistema de los chatbot (inteligencia artificial). Destinia fue la primera agencia occidental en desembarcar en Irán.

¿Cómo empezó su aventura profesional?

—Me encantan los viajes y en uno de ellos conocí a Ian Webber. En aquel momento fue cuando salió al mercado la red internet, eran los años 90. El me dijo qué era internet y empezamos los dos a hacer páginas web en su casa y guías, como Interhotel.com, la primera que se creó para encontrar hoteles. Esto era antes de que nacieran Booking y Expedia. El éxito fue inmediato y nos llamaron agencias para ponernos publicidad. Empezamos a ganar dinero y decidimos dejar nuestros trabajos y dedicarnos a este negocio turístico en internet.

¿Cómo se les ocurrió crear Destinia?

—En 2001, con el boom de internet, nos tuvimos que reinventar ya que no éramos los únicos. No existía tecnología para hacer reservas turísticas online, sino por petición y luego confirmar por internet. Esto fue lo que nos impulsó a crear una agencia de viajes online. Empezamos con un capital de 3.000 euros y constituimos Destinia. Era el año 2001 y puedo decir que el negocio nos vino a nosotros.

¿Siempre tuvo las ideas claras de lo que iba a ser internet?

—Desde el primer día vimos claro que internet era el futuro. Me ayudó ello leer mucha Historia, en concreto la evolución de la comunicación y cómo se han generado los imperios. Entendí que comunicar e innovar son claves y que cada imperio ha hecho algo diferente en ambos aspectos a lo largo de la historia de la Humanidad. Ampliar comunicaciones y hacer un invento nuevo han sido y son claves para poder triunfar. Aposté por ello, pese a las críticas de amigos, y hemos llegado a dónde estamos ahora.

¿Tuvieron dificultades de financiación ?

—Nunca hemos pedido ningún crédito ni solicitado financiación a entidades financieras o fondos de inversión. Siempre crecemos de forma tranquila y controlando el proceso productivo.

¿Cuál ha sido su estrategia frente a las multinacionales?

—Al principio hicimos de todo, hasta que surgieron los grandes portales de internet. Esto nos obligó a ser creativos para diferenciarnos como producto turístico. Para ello tuvimos que innovar, inventar cosas nuevas y hacer un marketing diferente del resto. Aquí, se encuadra nuestra idea de ofertar viajes a la luna, cobrar en bicoins o ser la primera agencia en desembarcar en Irán. Hacer algo diferente del resto, pero bien hecho para dar un valor añadido al cliente.

¿A dónde quieren llegar?

—Nuestro objetivo es llegar a ser el ‘Amazon’ de los viajes. Donde más invertimos es en innovación y tecnología, que son la varita mágica para poder triunfar en este sector.

¿Cuál fue el motivo que les hizo comercializar viajes a Irán?

—Las multinacionales norteamericanas tienen un poder tremendo. Están por todo el mundo y no puedes luchar contra ellos. Cogí un día un mapa para ver dónde puedo estar sin molestar a estos grupos. Y me fije en Irán. Era difícil entrar, pero también lo era para los demás. Nos adaptamos a la cultura del país y tuvimos que reinventar una forma pago, ya que no existen tarjetas de crédito. El que golpea primero lo hace dos veces.

¿Y por qué apostaron por la moneda virtual bitcoin como forma de pago de viajes?

—Fuimos al principio el hazmerreír, pero leí un saco de libros de economía y entendí que solo existen teclas. El dinero en billetes o o metálico representa solo el 4 % a nivel mundial. El resto de las transacciones económicas se hacen a través de ordenador. La gente tiene fe ciega en el bitcoin y son mis clientes. Cuanto más se hablaba en la prensa, más publicidad y más ventas teníamos. La inversión que realizamos fue poca, pero con un retorno espectacular. Luego nos pusieron de ejemplo en los foros. Simplemente se trata de hacer las cosas diferentes y acertar.

¿Qué previsión hace de la inteligencia artificial?

—Es el futuro de la vida de la Humanidad. No somos conscientes de lo que va a suponer la inteligencia artificial, ya que actualmente solo estamos aprovechando el 5 %. Cuantos más datos tienes, más poder tienes. Es el petróleo de este siglo.

¿Ve futuro a los chatbot?

—El chatbot, que es un software de inteligencia artificial capaz de simular una conversación con una persona, se va a convertir en una herramienta más a nivel empresarial y de uso personal. Las grandes empresas no lo valoran todavía, pero la tecnología marcará el futuro de nuestras vidas y de la propia economía. El objetivo de Destinia es no preguntar al cliente, sino saber a dónde quiere ir el cliente y adaptarnos. Es adelantarnos a todo lo que se puede hacer.

¿Desaparecerán los touroperadores?

—Nada desaparece, porque todo se transforma. Con esta máxima, los touroperadores tendrán que adaptarse a los cambios. Lo que sí es cierto es que estamos ante un Big Bang en el negocio de los viajes y ante unas tecnologías que todavía no están definidas.