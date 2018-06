Las nuevas licencias de alquiler turístico, a partir del 15 de julio

La aprobación definitiva de la zonificación del alquiler turístico por parte del Consell de Mallorca supondrá el fin de la moratoria a las nuevas licencias para llevar a cabo la actividad.

La institución insular ya ha elaborado la nueva propuesta de zonificación tras incorporar los informes municipales más restrictivos y estudiado las alegaciones y ahora la Comissió Balear de Medi Ambient dispone de un mes para elaborar su informe. Por eso, desde el departamento insular de Territori prevén que el documento se pueda aprobar en el pleno del 12 de julio, por lo que a partir de la segunda quincena de julio se podrían solicitar nuevas licencias.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las nuevas autorizaciones las concede la Conselleria de Turisme, que además de que la vivienda esté en una zona apta de acuerdo con la zonificación aprobada por el Consell, tendrá que cumplir con los requisitos del artículo 50 de la Ley de Turismo del Govern.

Algunas de estas exigencias son que la vivienda debe tener la cédula de habitabilidad en vigor; en el caso de viviendas plurifamiliares, los estatutos de la comunidad de propietarios no deben prohibir la actividad y, en caso de que no se trate esta cuestión, hay que contar con la aprobación de la mayoría de propietarios; hay que presentar el certificado energético correspondiente; la vivienda debe contar con contadores de agua, electricidad y/o gas individuales; no puede ser una vivienda de protección oficial; y las viviendas ubicadas en núcleos saturados deberán acreditar que se trata de la vivienda habitual del comercializador.

Bolsa de plazas

Otra novedad es que las nuevas viviendas turísticas deberán comprar plazas de la bolsa de la plazas, algo que ya hacen los hoteles. El consorcio, liderado por la Conselleria de Turisme, es el que debe determinar el precio que se abonará por plaza, ya que en la actualidad solo está estipulado un único precio, de entorno a los 4.000 euros por plaza, para los establecimientos hoteleros. Ya se ha anunciado que será menor, aunque no se ha acordado el coste final.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el Consell también debe redactar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT) que determinará el número de plazas que se pueden otorgar en cada zona. Desde la institución insular prevén poderlo aprobar de forma inicial a la par que se de el visto bueno de la zonificación.

A diferencia de las licencias anteriores, las que se concedan a partir de este verano, tienen una vigencia de 5 años, tras los que hay que volver a acreditar todos los requisitos. Esto no significa que el propietario tenga que adquirir plazas de nuevo.

Las licencias en Palma se darán a partir del día 1 de agosto

El Ajuntament de Palma aprobó de forma inicial su zonificación más tarde, por lo que la definitiva también se retrasará. El 1 de agosto, cuando finalice la moratoria del Govern, podrán solicitar licencias las viviendas unifamiliares, de acuerdo con lo estipulado en la ley anterior, aunque coincide con la zonificación de Cort.