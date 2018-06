El Ayuntamiento de Palma devuelve a Endesa los tres solares de la fachada marítima

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles, en la aplicación de la sentencia de marzo de 2017, poner a disposición de Endesa los tres solares que ha reclamado en primera línea de la fachada marítima.

El concejal urbanismo, José Hila, concretó que se trata de los tres solares que se encuentran entre los dos parques construidos en los dos extremos de la primera línea; es decir, el que ocupa el edificio de Gesa y los otros dos en los que actualmente hay hierba.

Al mismo tiempo, recuerda que se entregarán las llaves del edificio de Gesa a Endesa. El concejal insiste en que se trata de el cumplimiento de una sentencia que obliga a Palma a volver al planeamiento de 2003 y, por tanto, a que las fincas vuelvan a ser de quien eran ese año.

En consecuencia, los solares municipales de segunda línea que en ese momento se dieron a la compañía en compensación vuelven a ser municipales.

Hila ha destacado este miércoles que en diciembre de 2017 el Ayuntamiento suspendió las concesión de licencias por lo que esta puesta a disposición de Endesa de los solares no significa que la empresa vaya poder construir en ellos. Pero además, ha dicho el responsable municipal, esta devolución de los solares seguramente se deberá compensar a Endesa con más metros cuadrados y, «por tanto, no podremos quedarnos el edificio de Gesa, no sabemos si le tendremos que entregar todo el edificio, la mitad o algunas plantas, eso serán los técnicos lo que lo determinen». Aseveró que «casi con total seguridad del edificio no volverá a ser totalmente público».

Insiste el concejal en que el objetivo número uno que tuvo siempre Cort no fue tanto el edificio si no tener un parque en primera línea «y no lo que había previsto en 2003, que era una muralla de viviendas de lujo que separaba la ciudad del mar». Por eso, añade, «la modificación que se está realizando del planeamiento es con el fin salvar la posibilidad de que allí pueda haber un parque».

Hila reconoce que la negociación con Endesa es relativa, «porque la capacidad de modificar el planeamiento es del consistorio y no es negociable», por eso entiende que «es mejor si la empresa está de acuerdo con la propuesta que hagamos de modificación». Su intención, ha dicho, es que para el mes de diciembre se tenga la solución definitiva. «Podemos volver hacer una parcelación con acuerdo o sin acuerdo con Endesa, yo lo prefiero con acuerdo pero si no lo haremos sin acuerdo, porque lo que queremos es un parque en primera línea».

La empresa, ha añadido, tiene la posibilidad de recurrir si no está de acuerdo, «pero nosotros ejerceremos nuestra potestad» porque, ha subrayado, «no es negociable que haya un parque». Por último ha aclarado que son los técnicos los que deben concretar la propuesta de permutas, edificabilidades o compensaciones que el Ayuntamiento pueda ofrecer a Endesa.

Una vez que el Ayuntamiento de Palma le devuelva las llaves del edificio a Endesa, el edil aclara que la responsabilidad de su mantenimiento como elemento de catalogado será de la empresa.