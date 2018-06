MÉS pide al Gobierno un nuevo 'multiplex' para emitir IB3 en Valencia y recibir en Baleares la televisión valenciana

MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han presentado una proposición no de ley (PNL) con la que piden al Gobierno que asigne un nuevo 'multiplex' y adecúe los espacios de TDT para que la televisión pública balear se pueda ver desde la Comunidad Valenciana al tiempo que en las Islas se reciba la señal de la televisión pública valenciana.

Así lo han anunciado el portavoz de MÉS per Menorca, Nel Martí, y el diputado de MÉS per Mallorca, Antoni Reus, en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces celebrada este miércoles. Los diputados han explicado que el objetivo es conseguir la «reciprocidad de los canales entre las comunidades de habla catalana».