Cort contrata a una empresa para retirar las ramas de ‘Corea’

Emaya se ha negado a retirar los troncos y ramas resultantes de la tala de árboles en mal estado realizada por los bomberos de Palma en zonas de titularidad privada de uso público de la barriada de ‘Corea’, que permanecen en el suelo desde hace semanas.

Como se recordará, al estar plantados en zonas particulares, fue necesaria una declaración de situación de emergencia por parte de los bomberos para poder talar estos ejemplares que suponían un riesgo de caída.

Ante esta situación y después de que la Defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, denunciase que ahora suponían un riesgo de incendio, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, pidió al área de Infraestructures que buscara una solución. Infraestructures, en manos del podemita Rodrigo Romero, solicitó presupuesto a diversas empresas y este jueves la compañía contratada ya se encuentran retirando estos restos arbóreos.

Emaya rechazó el trabajo

Emaya fue una de las empresas a las que Infraestructures pidió un presupuesto para hacer este trabajo, pero la empresa pública lo rechazó alegando que no podía actuar en esa zona, pese a que el trabajo sí se podrá realizar en base a esa declaración de emergencia y seguridad.

Una vez realizada la tala, los bomberos no trasladaron estos restos a zona pública para su retirada, lo cual habría facilitado la situación, ni aceptaron recogerlos ellos mismos.

El área de Infraestructuras no tiene brigadas propias para hacer este tipo de actuaciones, sino que trabaja través de contratas y estos contratos no incluyen el trabajo en estas zonas privadas. Al respecto, el concejal de Urbanisme, José Hila, declaró que «esta situación es consecuencia de la legislación que tenemos, que cada vez restringe más la actuación municipal y cuando la zona no es pública el Ajuntament está limitado».

Hace años, recordó, «aunque no fuese público había espacios en los que se actuaba, pero hoy en día no puede porque no hay ningún informe de ningún técnico que te avale y por mucho que queramos no nos dejan y la única solución es buscar una herramienta legal que permita entrar en zonas privadas, como en este caso ha sido la situación de peligro». Añadió que, normalmente, es el propietario del terreno el que se encarga de retirar los restos si se han cortado por una situación de riesgo, «pero en este caso por las circunstancias del barrio se debe encargar Cort, pero previo informe».

El PP de Palma registró miércoles un oficio exigiendo al alcalde que en 48 horas cumpla con el compromiso con los vecinos del Camp Redó de proceder a la retirada inmediata de los restos de poda que continúan en las calles.