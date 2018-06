El 'correfoc' de Sant Joan abre este sábado las fiestas de verano en Palma

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este lunes el programa de fiestas de verano que arrancará este 23 de junio con el tradicional correfoc de Sant Joan, un espectáculo que se celebrará en el Parc de la Mar, en el que participarán hasta 350 personas y que, por primera vez, contará con una versión infantil.

El consistorio ha destinado un total de 52.061 euros a programar una decena de actividades, entre las que no faltarán conciertos, espectáculos para público infantil o microteatro. Palma quiere disfrutar de estas fiestas de verano «sin ninguna agresión sexual, sin que ninguna mujer tenga miedo». Por ello, desde el área de Igualdad, entre otras cosas, se ha organizado el concierto No i Punt, que tendrá lugar el 30 de junio y en el que subirán al escenario el Parc de ses Estacions la cantautora Ana Martí, la banda La Otra y las locas del Co y la rapera valenciana Tesa.

Revetla de Sant Joan

Organizado por la Federación de Vecinos, el correfoc este año contará con un incremento de presupuesto de 3.000 euros. Comenzará el día 23, a partir de las 22.00 horas, y participarán 6 colles de dimonis y 2 colles con bestia de fuego. En total, se verán implicadas hasta 375 personas.

Según ha detallado la regidora Eva Frade, sólo para la Revetla de Sant Joan se destinarán 27.140 euros. Y como novedad este año se celebrará un edición del correfoc para los más pequeños, que disfrutarán de la intervención de hasta 30 dimonis.