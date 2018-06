Valtonyc entona su particular 'Bella Ciao', un «himno a la libertad»

El rapero mallorquín Valtonyc entona su particular versión de 'Bella Ciao', un «himno a la libertad de creación, libertad de expresión y libertad de pensamiento» dedicado a la «memoria histórica de las víctimas de toda dictadura», y lo hace en un vídeo publicado recientemente por una productora belga en Youtube del que ha hecho difusión el propio músico condenado y fugado de Mallorca antes de hacerse efectivo su ingreso en prisión.

Se trata de un tema en el que el artista actualmente en paradero desconocido rapea en catalán, sobre una base de la popular canción partisana interpretada por cinco mujeres, y que entonaban los guerrilleros antifascistas en la Italia de la Segunda Guerra Mundial.

Los encargados del lanzamiento de la canción son Home Records, una productora belga con sede en Lieja, y se publica apenas unos días después del concierto por la libertad de expresión que reunió a miles de personas en el Palma Arena.

El joven mallorquín permanece en una ubicación desconocida desde que hace poco más de un mes eludiera su ingreso en la cárcel para cumplir la condena de tres años y seis meses impuesta por la Audiencia Nacional.

Si bien su abogado Gonzalo Boye, uno de los encargados de la defensa de Carles Puigdemont, anticipó que el joven se presentaría ante las autoridades del país en el que se encontrara, todavía no ha dado señas de su situación.

Entre tanto su popularidad sigue creciendo en el resto de España, y él se jacta en las redes sociales de haber eludido los controles policiales con provocativos mensajes.

A mí cuanto más me odien y me insulten los fachas, mejor me siento, la verdad. Os voy a contar un chiste:



Esto era un rapero bajo control policial en una isla y va y se os escapa.



¿Os ha hecho gracia? A la Audiencia Nacional tampoco. ????