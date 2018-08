Aparecen lazos con la bandera de España en pivotes de Palma

En los pivotes de la plaza de Santa Eulàlia aparecieron este jueves lazos con la bandera de España. Desde el Consistorio palmesano no tenían conocimiento de estos hechos, por lo que, de momento, no se ha planteado si se deben retirar o no.

Estos símbolos se han colocado en plena polémica por los lazos amarillos habituales en Cataluña en defensa del independentismo. En ese mismo lugar, el pasado mes de julio, aparecieron pintadas de lazos amarillos en el mobiliario urbano.