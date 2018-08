Los vecinos critican el abandono del velódromo de Es Tirador

Los vecinos de Es Fortí ya no pueden más y no saben qué hacer para que Cort ponga fin al estado de «degradación» en el que se encuentra el velódromo de Es Tirador. El presidente de la Associació de Veïns Es Fortí, Salvador Maimó, reprocha que hace dos meses enviaron un escrito al Consistorio exponiendo esta situación y reclamando soluciones, pero no han tenido respuesta. «Está lleno de hierbajos y las hojas de los pinos ya alcanzan un palmo, si cae una colilla puede provocar un incendio», expone. Además, añade que hay okupas en el velódromo.

Las críticas de los vecinos se ven reforzadas por las del historiador, Manel García, que ha escrito un libro sobre este espacio. En su perfil de Facebook explica que «el estado de la pista me ha dejado estremecido. El mantenimiento es nulo. Todo sucio, lleno de hojas secas, malas hierbas que crecen hasta un metro de altura, basura en la entrada, olor a orines y últimamente han entrado okupas».

En su opinión, «el problema no es el retraso del proyecto de rehabilitación, si no el mantenimiento básico mientras que proyecto de zona verde no se ejecute». García confiesa que cuando lo expropiaron hace tres años era optimista, «pensaba que lo peor había pasado», pero advierte que a este paso el velódromo «caerá por dejadez». Sin embargo, señala que evitarlo no es complicado, ya que «solo se trata de arrancar las malas hierbas, podar las ramas de los árboles que amenazan con hundir el tejado del chalet y barrer la basura».

El historiador sostiene que todo esto no se debe hacer «solo porque sea una pieza patrimonial importante, si no para evitar que se convierta en un foco séptico y de suciedad incontrolada en el barrio hasta que comiencen las obras».

El regidor de Infraestructures, Rodrigo Romero, responde que su área ya ha desbrozado y precisa que «el solar lo gestiona Urbanisme, ya que es quien está haciendo el proyecto». Desde este departamento no han querido realizar declaraciones.

El presidente de la Associació de Veïns de Es Fortí asegura que no se ha desbrozado en el velódromo de Es Tirador. «Falta a la verdad, el recinto está igual, no han entrado», señala Maimó, que precisa que la única presencia es la de los okupas. Además, reclama al Pacte que cumpla el compromiso adquirido con los vecinos en 2015 y adecenten la zona.

Por otra parte, también expresa su malestar porque el Consistorio no ha respondido a la solicitud para realizar una visita guiada por el velódromo el próximo 8 de septiembre, a cargo de García con motivo de las fiestas de la barriada.