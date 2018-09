El Govern amplía a 755.000 € las subvenciones a los medios de comunicación en catalán

El Govern subvencionará con hasta 275.000 euros a televisiones y radios privadas o municipales de Baleares que emitan al menos 20 horas de su programación semanal en catalán, con lo que amplía a un total de 755.000 euros las ayudas a medios de comunicación en lengua catalana convocadas este año.

Según los datos expuestos este martes por la consellera de Cultura, Participación y Deportes, Fanny Tur, y la directora general de Política Lingüística, Marta Fluxà, estas ayudas a medios de comunicación representan casi dos tercios del total de subvenciones para el fomento del uso social del catalán.

Fluxá ha precisado que 100.000 de los 755.000 euros no serán empleados porque estaban destinados a la traducción al catalán de medios en castellano y ninguna empresa de comunicación ha solicitado esas ayudas, mientras que de la partida de 200.000 euros reservada para fomentar las publicaciones no diarias y especializadas en catalán aún se desconoce cuánto se gastará porque no se ha resuelto la convocatoria.

La consellera Tur ha resaltado que contribuyendo económicamente al mantenimiento y creación de medios de comunicación en catalán el Govern busca «caminar hacia la normalidad lingüística» y ha defendido que estas subvenciones se enmarcan en la legislación vigente y en el proyecto político del ejecutivo de izquierdas.

La línea de 275.000 euros de ayudas para medios audiovisuales servirá para financiar radios y televisiones que emitieran un 80 % en catalán de un mínimo de 25 horas semanales de contenidos propios durante 2017. Cada televisión podrán obtener un máximo de 100.000 euros y cada radio 30.000.

Tur ha indicado que la previsión de su departamento es que la partida, de la que quedan excluidas las sociedades públicas estatales y autonómicas, subvencione la actividad de dos canales televisivos locales y de una quincena de emisoras.

La consellera ha indicado que en la última convocatoria fueron subvencionados dos diarios digitales, Ara Balears (con edición impresa en fines de semana) y dBalears, y 26 publicaciones locales no periódicas y 11 especializadas.

La convocatoria se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) y las empresas interesadas tienen un plazo de 30 días para presentar sus solicitudes.

Por otro lado, Tur y Fluxà han anunciado que durante esta semana se publicará una línea de subvenciones dirigida a federaciones y clubes deportivos que desde el próximo octubre hasta noviembre fomenten el uso de la lengua catalana en su ámbito.

La directora general ha subrayado la novedad que supone esta convocatoria y la importancia de promocionar el catalán en el deporte, una actividad positiva de interés para ciudadanos de cualquier edad.