Nace ‘Joves per les Illes’, afín al PI y con nuevos objetivos autonomistas

Las juventudes del PI están a punto de ser una realidad. Se está organizando en Balears una nueva formación juvenil de carácter autonómico denominada ‘Joves per les Illes’, conformada en su esencia por estudiantes universitarios.

Fuentes de este grupo afirman que «la asociación nace con el propósito de ser un centro de formación y debate para los jóvenes isleños que mantienen inquietudes políticas y sociales, y trasladarlas a las instituciones».

Si bien no forman parte de la estructura del PI, revelan que tienen pensado firmar un «acuerdo de colaboración mutuo». Fuentes de esta asociación en formación señalan que «la mayoría de los que estamos aquí no somos del PI y hay jóvenes del partido que no están aún con nosotros».

Esta organización juvenil apuesta por «el máximo desarrollo del autogobierno dentro de los márgenes del Estatut». A su vez, dicen desmarcarse de los «nacionalismos excluyentes» y apuestan por profundizar «en una identidad basada en el aprecio a las Islas, su idiosincrasia, su patrimonio natural y cultural, su paisaje y el reconocimiento de la insularidad y la defensa de los valores e intereses compartidos durante décadas».

Defienden una economía «realmente productiva» y dicen buscar «alternativas» para no tener que depender sólo del turismo de masas. También se muestran contrarios a la «cultura de la subvención» y afirman que «lo importante no es gastar mucho, sino gastar mejor». Defienden racionalizar el alquiler turístico «en defensa de la clase media» y miran «hacia los retos de Balears en el siglo XXI».