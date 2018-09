Kike, dueño del mejor taller: «Queremos quitar el estigma del mecánico que te tima»

Ser sinceros, humildes y económicos. Esta es la receta del éxito de Kike Felipe, mecánico y dueño de Talleres Kike. Este negocio, que abrió hace tres años en la calle Pablo Iglesias de Palma, consiguió este jueves el título de mejor taller de España, otorgado por la web comparadora Tallerator.com. Para Felipe, ser el número uno ha sido «espectacular. Yo soy un chico de barrio, no tengo estudios, y he tardado tres años en conseguirlo». Su primer contacto con la mecánica fue hace 30 años. «Tenía 12 años y no me gustaba trabajar, así que durante el verano iba al taller mecánico de mi padre para ayudarle, y cuando acabé la EGB empecé a trabajar. Él me ha enseñado todo lo que sé».

Asegura que montó el taller por casualidad, durante unas vacaciones, «cuando empecé a recibir encargos de amigos que me pedían arreglos. Me junté con ocho llaves y decidí alquilar un local».

Aunque ahora reciba decenas de encargos semanales, los primeros tiempos no fueron fáciles. «No había más que una caja de herramientas en el local, y a veces mi mujer y yo teníamos que cortarnos de muchas cosas para que nuestros hijos comieran». A pesar de esto, Kike Felipe recuerda los tiempos con añoranza, y se le pone el vello de punta cuando recuerda que «este taller se montó de manera muy idílica. No queremos hacernos ricos, solo se hizo pensando en que tres familias pudieran comer y ser felices». «Queremos quitar el estigma del taller que te tima. Lo que más me gusta de este trabajo es la satisfacción de la gente. Viene gente de toda Mallorca».

El mecánico asegura que Talleres Kike no va a cerrar. Este taller ya será siempre eterno.