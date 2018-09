Salvador Aguilera pide al Parlament que se le asigne un despacho y recursos para contratar personal

Salvador Aguilera se presentó a las pasadas elecciones autonómicas en las listas de Podemos, pero este pasado verano formalizó su paso al grupo Mixto. Este jueves el diputado ibicenco ha registrado en el Parlament la petición de que se le asigne un espacio de trabajo y recursos y «un personal técnico que arrope» su labor.

«Después de dos meses y medio, como diputado del grupo mixto, y habiendo presentado escrito el 12 de julio, el presidente del Parlament no me ha facilitado un espacio físico para poder desempeñar mi trabajo como diputado así como los recursos necesarios para poder contratar personal que me ayude», informa el propio Aguilera, algo que según él «erosiona gravemente los intereses de la ciudadanía».

En caso de que nuevamente no se atienda su petición anuncia la interposición de una demanda en sede administrativa.

El caso de Aguilera supuso en su día la tercera baja de las filas de Podemos desde el inicio de la legislatura, después de las de Xelo Huertas y Montse Seijas. Los tres han abandonado la disciplina del partido de Pablo Iglesias y sin embargo han conservado su escaño.