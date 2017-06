Puigdemont anuncia el referéndum en Cataluña para el 1 de octubre

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este viernes que celebrará el referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre.

Así lo ha precisado el mantario catalán en una comparecencia en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, en la que ha añadido que la pregunta que someterá a votación en las urnas será: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de República?».

El anuncio ha sido realizado en presencia de distintos miembros de la coalición independentista Junts pel Sí (JxS), así como del ejecutivo catalán, y de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los diputados soberanistas.

Durante su parlamento, Puigdemont ha afirmado que atañe «a los catalanes y catalanas decidir su futuro». «Hemos hecho llegar de manera directa al presidente español nuestra voluntad de negociar, lo hemos explicado al mundo, pero no hemos obtenido ninguna respuesta afirmativa», ha asegurado el presidente.

Ante la negativa que constata tanto del presidente Rajoy como del Estado, ha concluido que la vía unilateral es la única posible: «Hoy todo el mundo sabe cuál es el problema real, porque lo ha oído de boca del presidente del Gobierno: 'No quiero'. Con un 'no quiero' es mejor no ir al altar».

El presidente ha concluido que Cataluña es una nación milenaria y que, por tanto, tiene «el legítimo derecho de autodeterminación», que ejercerá a través de este referéndum unilateral, aunque ese término, el de 'unilateral', no ha sido usado en ningún momento de forma directa.