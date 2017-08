Maroto apoya la gestación subrogada altruista y espera que el PP permita el voto en conciencia en el Congreso.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, se ha mostrado a favor de la gestación subrogada siempre que sea altruista, impida la explotación comercial y evite la utilización de la pobreza de las mujeres. Además, espera que el PP permita a sus diputados el voto de conciencia en el Congreso.

Maroto ha recordado que su partido aprobó en su último Congreso que aquellas cuestiones de carácter ético no incluidas en su programa electoral, como cree que sucede en este caso, pueden ser objeto de libertad de voto en el Parlamento si lo aprueba el Comité Ejecutivo.

«La gestación subrogada es evidentemente un caso que cumple esas dos condiciones. Y yo no he escuchado a nadie que vayamos a incumplir lo acordado», ha explicado el diputado respecto a las votaciones que tengan lugar sobre este asunto en la Cámara Baja, donde ya está registrada una proposición de ley de Ciudadanos.

No se pueden poner puertas al campo

Maroto cree que la regulación de la gestación subrogada puede ser «un paso» siempre que cumpla las condiciones de altruismo y no explotación. Y ha avisado además de que «no se pueden poner puertas al campo», ya que se trata de un asunto ya contemplado en países vecinos como Portugal.

«Parejas que quieran tener hijos mediante gestación subrogada ya no tienen que irse a Estados Unidos o Canadá, solo tienen que ir a Lisboa para poder hacerlo», ha indicado, insistiendo en que la falta de regulación en cualquier ámbito siempre es un inconveniente.

A su juicio, España debería dar un paso al frente en este asunto igual que ya fue «pionera» y «modelo en la regulación» de otros asuntos como la donación de órganos o la adopción internacional. «Debería ser también pionera en el ámbito de la gestación subrogada», ha reivindicado.

Opinión personal

«Pero aquí no importa lo que piense yo como un militante más o un miembro de la dirección. El Comité Ejecutivo de nuestro partido podría, si fuese necesario, permitir el voto en conciencia de los diputados. Y yo no he escuchado a nadie que vayamos a incumplir lo acordado», ha aseverado Maroto.

Después de que Ciudadanos presentara su iniciativa, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que su partido es «absolutamente contrario» a que se pueda usar «de forma mercantil» el vientre de una mujer, aunque dijo que aún tenían que estudiar la proposición de la formación naranja.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió a los demás partidos que permitieran libertad de voto a sus diputados, pues considera que, si no hubiera directrices de partido, la regulación de la gestación subrogada saldría a delante en España