Rull y Turull, tras salir de la cárcel, dicen que es cruel que Junqueras pasara el día de Reyes sin sus hijos

Los exconsejeros de Territorio y de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Josep Rull y Jordi Turull, han asegurado, tras visitar a Oriol Junqueras en la cárcel de Estremera, que es de una «crueldad extraordinaria» que el exvicepresidente catalán haya pasado el día de Reyes sin sus hijos. Al término de la visita no han querido comentar si habían hablado con él sobre la posibilidad de que el exconsejero de Justicia, Carles Mundó pueda sustituir a éste. «Ya se anunciará cuando haya acuerdo», han afirmado.

Ambos han afirmado que, cuando salieron de prisión, se comprometieron a visitar «regularmente» a los que seguían encarcelados, además de a Junqueras, al exconsejero de Interior Joaquín Forn y a los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Estos dos últimos se encuentran en la cárcel de Soto del Real, a la que Rull y Turull acuden en la tarde.

Los dos exconsejeros, ambos del PDeCat, mostraron su esperanza de no tener que volver y de ver de nuevo a Junqueras en el Parlamento catalán. Explicaron que habían visto a Junqueras y a Forn «muy enteros» y con «una fortaleza increíble».

Tras afirmar que habían pasado «un buen rato» y reconocer lo que se agradecen las visitas de letrados, familiares y amigos cuando se está privado de libertad, han señalado que las Navidades han sido «muy duras» y «especialmente par a el expresidente Junqueras» ya que tiene «niños pequeños». «El día de Reyes es especialmente duro sin poder estar en este momento tan mágico con tus hijos».

En este sentido, han insistido en que «el día de Reyes sin tus hijos es de un nivel de crueldad extraordinario» y han denunciado que «hay una desproporción en estas medidas de cárcel» que es «incomprensible».

Jordi Turull y Josep Rull han asegurado que ambos iban en calidad de letrados para, por un lado dar apoyo humano y, por otro, apoyo «técnico jurídico». Y lo mismo harán esta tarde con los Jordis en la cárcel de Soto del Real.

Ambos exconsejeros han recalcado en el nivel de «fortaleza extraordinaria» de Junqueras y Forn y han asegurado que les habían trasladado el «afecto que hay de una manera muy extraordinaria en Cataluña», al tiempo que mostraban su esperanza de que a partir del próximo día 11 puede haber buenas noticias. Ese día están citados a declarar de nuevo Joaquín Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Al ser preguntados por la futura formación de Gobierno no han querido hacer ningún comentario aunque han admitido que habían hablado de «otras cuestiones». Y, en cuanto a la información de hoy de El País, según la cual el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, podría sustituir a Junqueras en ERC, han respondido de manera categórica que sobre eso no hablarían. No obstante y según El Periódico, JxCat habría ofrecido en privado a ERC que Mundó sustituya a Carme Forcadell al frente del Parlament.

En cualquier caso, ni Rull, ni Turull han querido hacer comentarios al respecto del papel que puede jugar Carles Mundó. «Ya se anunciará cuando haya un acuerdo», han recalcado.

Tampoco han querido entrar en la valoración sobre el auto de la Sala del Tribunal Supremo que acuerda mantener en prisión a Oriol Junqueras. Se han escudado en que las consideraciones al respecto ya las realizó su abogado y han vuelto a insistir en la dureza de pasar las Navidades sin sus hijos.

Tanto Rull como Turull han explicado que el PDeCat estaba al tanto de la visita que ambos han realizado hoy a la cárcel de Estremera. En este sentido, han precisado que se lo trasladaron a Marta Pascal porque hoy, a las diez de la mañana, tenían reunión del Comité Nacional del partido. Pero, según ellos, la dirección del PDeCat les dijo que «lo primero es lo primero» y que acudieran a la cita que ya tenían concertada con Junqueras y Forn.