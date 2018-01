Rajoy se retracta de sus palabras y dice que hará todo por la igualdad salarial

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha retractado este martes de sus palabras en las que dijo que no entra en las competencias del Ejecutivo igualar salarios entre hombres y mujeres y ha garantizado que está dispuesto a hacer todo lo posible para que haya «justicia» en este asunto.

Rajoy, en una entrevista en Televisión Española en la que ha sido preguntado por la polémica de sus declaraciones de la semana pasada en torno a esta cuestión y se le ha planteado si las mantiene, ha señalado: «No lo mantengo».

«Cada uno puede interpretar lo que cada uno dice. Basta simplemente con que haya una duda para que no lo mantenga», ha subrayado antes de admitir: «Me he retractado. Si se me ha entendido mal o me he expresado mal, no hay ningún problema en retractarse».

Rajoy ha explicado que la mayor diferencia entre hombres y mujeres es que tengan o no empleo y ha recalcado que en la actualidad es cuando más mujeres en toda la historia de España están trabajando.

Y respecto a los salarios ha recordado que en la administración son iguales a igual número de horas, y la ley prohíbe la discriminación salarial.

Pero ha resaltado que cualquier esfuerzo que haga el Gobierno en favor de la igualdad salarial es «necesario e imprescindible». «Seguiremos trabajando para que esa discriminación cada vez sea menor», ha dicho.

En ese sentido, ha asegurado que su Gobierno ya ha adoptado decisiones en la buena dirección aunque admite que aún queda mucho camino por recorrer.

Además, ha apelado a quienes pagan los sueldos a que intenten ser «justos y equitativos».

«Daremos todas las batallas para que cada vez estas situaciones sean menores», ha reiterado antes de recordar que, en ese aspecto, España está en estos momentos mejor que Francia, Reino Unido o la media de la UE.

Al plantearle si adoptará decisiones como en otros países para garantizar por ley la igualdad salarial, ha insistido en que está dispuesto a tomar cualquier medida para «hacer justicia» en este asunto, pero ha repetido que la ley ya prohíbe en España la discriminación salarial.