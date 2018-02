El PP plantea que el pacto educativo parta con una financiación anterior a la crisis

El PP tiene la intención de plantear un suelo de financiación para las políticas que se acuerden en el Pacto Educativo, que se está negociando en el Congreso, con unas cifras similares a las de 2008 y 2009.

Este es el planteamiento de la diputada Sandra Moneo, del PP, quien al salir de la última reunión de la subcomisión ha dicho que lo deseable sería empezar con los modelos de financiación precrisis porque se necesita «más inversión en educación».

Esta inversión, en su opinión, debe ir acompañada de una serie de medidas que tienen que ser cuantificadas, y tiene también que implicar un compromiso del Gobierno y de las comunidades autónomas.

En la reunión de este martes, se ha comenzado a hablar del segundo de los quince puntos del pacto, el de la financiación, y la Subcomisión ya ha acordado crear un fondo de cohesión interterritorial y corresponsabilidad para que exista un compromiso de Gobierno y comunidades que acabe con las diferencias territoriales.

El PP, según Moneo, está trabajando sobre las propuestas del PSOE y de Ciudadanos para intentar llegar a un acuerdo sobre la financiación.

No obstante, la propuesta de los socialistas, ligada al PIB, no les gusta a los populares porque, según ha dicho, es «una cifra engañosa porque si baja en un determinado momento el porcentaje en educación también lo hará y no se cubrirán a lo mejor compromisos acordados» en el pacto.

Para Ciudadanos, la idea de ligar los compromisos al PIB también es un «error garrafal», porque según la diputada Marta Martín «si hay una recesión habrá recortes».

Martín cree que hay que utilizar indicadores que tengan que ver con el coste escolar. Su estimación, de acuerdo con el coste por puesto escolar que plantea la OCDE, sería un suelo de gasto de unos 6.000 euros por alumno.

La socialista Luz Martínez Seijo quiere un «compromiso serio de dinero contante y sonante para que se pueda hablar de mejoras en el modelo educativo» y, a su juicio, hoy el PP no lo ha llevado y «lo que toca ahora» es eso.

Le da una semana para aportar cifras, ya que en las últimas semanas -denuncia- «no solo no ha habido ese compromiso, sino que ha habido deslealtades al pacto educativo, introduciendo temas que no eran objeto de la negociación en estos momentos, como ha sucedido con el MIR y con el castellano en Cataluña».

«No estamos diciendo que nos vamos a levantar de la mesa, estamos diciendo que tiene que haber un compromiso. Vamos a darle el beneficio de la duda durante unos días», ha advertido Martínez Seijo, quien ha recordado su propuesta de una cifra vinculada al PIB, que supondría un incremento de 1.500 millones de euros anuales.

Javier Sánchez, de Podemos, considera que con la actitud de hoy del PP «sigue la tomadura de pelo» y ve que, de seguir así las cosas, no hay voluntad del Gobierno para alcanzar un pacto».

Ha mantenido que el PP se ha sentado en la mesa sin una cifra y sin un solo compromiso de financiación.