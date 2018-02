Policías y guardias civiles plantearán ante la UE la equiparación salarial

Los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles ultiman un viaje a la capital belga, Bruselas, para dar a conocer a los europarlamentarios sus condiciones salariales, y preparan nuevas movilizaciones para reivindicar que se equipare su salario al de las policías autonómicas.

La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, ha explicado este jueves que tienen casi cerrado un viaje a Bruselas para trasladar a la Unión Europea el problema que tienen los policías nacionales y los guardias civiles en España, que son los peor pagados del Estado a pesar de que tienen las mayores responsabilidades. «Estamos con los últimos flecos para poder desplazarnos hasta allí, para que todos los eurodiputados conozcan la situación de la Policía en España», ha apuntado la secretaria general del SUP.

Además, ha señalado que en ningún otro país de la UE, «que ellos sepan», ocurre que la Policía que tiene mayores competencias sea la peor pagada del Estado, «solo ocurre en este país».

Ha adelantado que el próximo miércoles los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles van a mantener una reunión para fijar las acciones que van a desarrollar tras no alcanzar un acuerdo en la negociación que han mantenido con el Ministerio del Interior sobre la equiparación de sueldos.

Gracia ha avanzado que en la reunión van a analizar y a establecer qué movilizaciones y medidas de presión van a llevar a cabo, con la premisa de que no impliquen un riesgo de que los guardias civiles puedan ser sancionados ya que la Guardia Civil tiene carácter militar. Al respecto, ha dicho que están barajando varias opciones, que se concretarán el miércoles en medidas que a los guardias civiles no les supongan sanciones, «porque con ese carácter militar lo que podemos conseguir es que los compañeros acaben en una cárcel», ha comentado Gracia.

Entre otras medidas, habrá concentraciones y manifestaciones e, incluso, el trabajo a reglamento, que también están considerando, ha señalado Gracia, quien ha puntualizado que «siempre con la premisa que no se vea afectada la calidad del servicio».

«Eso lo queremos dejar claro a los ciudadanos, que cualquier medida que se adopte no va a perjudicar a su día a día», ha afirmado Gracia, que no ha querido adelantar qué otras medidas van a poner en marcha porque «a veces la inmediatez y la improvisación» juegan a su favor y si las dan a conocer con mucha anticipación «probablemente no saldrían adelante». La secretaria general del SUP ha dicho que «ahora mismo la negociación está rota» y que la responsabilidad es del Gobierno. «Ellos sabrán si quieren seguir teniendo una seguridad de calidad o quieren que sigamos trabajando en estas condiciones», ha señalado Gracia, quien ha advertido de que sindicatos y asociaciones no van a parar en su empeño «hasta conseguirlo».