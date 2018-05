Rajoy no da por roto el pacto con Cs y resta importancia al anuncio de Rivera

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que no da por roto el pacto con Ciudadanos sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha restado importancia al anuncio realizado este pasado miércoles por Albert Rivera ya que está convencido de que ambos, con el PSOE, seguirán actuando juntos en Cataluña.

Rajoy, en una entrevista en Antena 3, ha subrayado que hará todo lo necesario para que el pacto del Gobierno con el PSOE y Cs se siga manteniendo.

"Gobernar, y ser político, no es fácil; no se puede generalizar porque la inmensa mayoría de los políticos son gente normal y honrada. Lo sé muy bien porque me conozco España, ya que me he recorrido muchos municipios y ciudades".