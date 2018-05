Albiol a Torra: «Está en sus manos que el Govern no se tenga que volver a intervenir»

El líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, ha advertido al candidato de JxCat a la investidura, Quim Torra, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se va a sentar a negociar «cómo se trocea España», después de que Torra haya vuelto a apelar al diálogo en su discurso de este lunes.

En su intervención desde el atril del Parlament, en el pleno de la investidura catalana, Albiol ha señalado que Torra ha evidenciado «que el gobierno de Cataluña estará en manos de un hombre decidido a convertir en invisibles» a todos aquellos catalanes que no piensan como él, que dice que somos «forasteros».

«Está en su mano que el autogobierno de Cataluña no se tenga que volver a intervenir», ha advertido el dirigente popular, que se ha preguntado por qué Torra no plantea una reforma «que pueda tener encaje en el marco legal».

Asimismo, ha sostenido ante Torra que «sería mejor que se siente a hablar de lo que de verdad preocupa a los catalanes» y le ha reprochado que en su intervención de hoy se haya limitado a leer «el programa electoral de Junts per Catalunya».

Para Albiol, «es evidente» que el candidato de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat «quiere seguir instalado en el conflicto» y que, por contra, son «muchos más» los catalanes que apuestan por la «sensatez».