Tensión sobre la arena en una playa repleta de cruces amarillas independentistas

Este pasado domingo amaneció soleado en la costa de Girona. Algunos se decidieron a pasar las primeras jornadas de playa en entornos idílicos como la playa de Llafranc. Sin embargo, al llegar a la arena, encontraron una escena rocambolesca.

Algunos ciudadanos, partidarios de la independencia de Cataluña, habían llenado la zona de playa con decenas de cruces amarillas y alguna estelada.

Se trata, según estos, de una forma de visibilizar su causa y de recordar a aquellos ausentes, en el exterior o en la cárcel, por la causa judicial derivada del proceso soberanista.

Pero no faltaron aquellos a los que la iniciativa no les cayó bien. No era ni la forma ni el lugar. En concreto se está viralizando en las redes sociales un vídeo grabado por una mujer que recrimina a un hombre su acción. «Una cosa es la política y otra cosa es que los niños se crean que esto es un cementerio», exclama la mujer indignada a dos voluntarios que estaban llevando a cabo la plantada de cruces.

