Reacciones en Baleares a la moción de censura a Rajoy

Las reacciones en Baleares a la moción de censura contra Mariano Rajoy no se han hecho esperar. El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha asegurado: «Hace tiempo que los partidos de izquierdas deberíamos haber promovido una moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy». Así ha confirmado que apoya la que ha presentado el PSOE y ha pedido la dimisión del presidente.

Noguera ha tildado al Partido Popular de «corrupto» y ha solicitado la dimisión de «todos los cargos del PP relacionados con el caso Gürtel». «Su presidente, Mariano Rajoy,debería dimitir, retirarse, y así tener una salida algo digna», ha remarcado el alcalde nacionalista de la capital balear.

El primer edil de Cort ha señalado: «Conozco mucha gente honesta del PP, pero es una pena porque lo del caso Gürtel es muy grave».

El alcalde considera que el Partido Popular necesita «una profunda renovación», porque «es un partido corrupto, en el que la corrupción es la base de su funcionamiento». Por último, Noguera la lamentado que Ciudadanos sea «el apoyo, el cayado del Partido Popular».

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Pilar Costa, también ha apoyado este viernes la decisión del PSOE. Ha insistido en la necesidad de una «regeneración democrática de las instituciones públicas».

«Ya no son sospechas sino que vienen respaldadas por una durísima sentencia que no solo condena a una serie de personas que han sido destacados responsables del PP, sino que demuestra que Rajoy no dijo la verdad cuando declaró como testigo en el juicio de la trama Gürtel», ha lamentado Costa durante una rueda de prensa.

«Es una buena noticia». «Esta situación daña la «credibilidad» de las instituciones y hace necesario un cambio de Gobierno, porque los ciudadanos no se merecen un presidente ni un partido carcomidos por la corrupción», ha manifestado Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete autonómico.

Según la portavoz, después de que el tribunal haya señalado «que el presidente Mariano Rajoy no dijo la verdad cuando declaró como testigo», su «decisiones quedan lastradas», por lo que es positivo que Pedro Sánchez «dé un paso adelante por la regeneración democrática».

Respecto a las consecuencias que podrían tener el proceso de moción de censura o un posible adelanto electoral, Costa ha afirmado que «el Govern mantendrá las relaciones institucionales con el Gobierno de España esté quien esté hasta el último momento».