Belén Esteban no quiere a Pedro Sánchez de presidente

Pedro Sánchez lo tiene crudo: Belén Esteban no le apoya como presidente del Gobierno y pide elecciones. La colaboradora televisiva apareció en la última edición de «Sábado deluxe» y, a preguntas de Jorge Javier Vázquez acabó significándose en relación al relevo al frente del Ejecutivo.

Al principio Belén se mostraba reticente a dar su opinión, no quería «meter la pata», según ella misma afirmó. Después acabó entrando en materia y dando detalles ciertamente jugosos.

Para empezar, que en el pasado ha sido votante del Partido Popular, aunque nada es para siempre y ella también era partidaria de la moción de censura, aunque sin entrar en razones ni argumentos.

«Me parece muy bien la moción de censura porque yo no estaba de acuerdo con que gobernara Rajoy, que también le voté cuando tuve que votar. Lo que quiero, igual que todos nosotros, es que mi país vaya bien. Cuando mi país vaya bien me haré del partido que crea que me tengo que hacer», aseguró.

La llamada «princesa del pueblo» no dijo a quien votaría en caso de plantearse una cita con las urnas. Lo que sí dejó claro es que la llamada electoral para que el pueblo español hable debería hacerse cuanto antes, según su opinión.

«Quiero elecciones, que la gente vote. No quiero que esté Pedro Sánchez», sentenció de forma tajante. De este modo expresó Belén Esteban su opinión sobre la coyuntura política, que probablemente es compartida por muchos, pero que contradice la intención de Sánchez, según la mayoría de analistas, por la que el nuevo presidente no estaría por la labor de plantear unas elecciones a corto plazo.