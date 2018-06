Rajoy lanza 'recados' a Aznar y afirma que se va tras asumir «errores» que no eran suyos

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha lanzado este martes varios 'recados' al exjefe del Ejecutivo José María Aznar en su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido. En primer lugar, ha confesado que ha asumido «errores» que no eran suyos y ha recalcado que estará a «la orden» de su sucesor.

Ante la plana mayor del PP, que esperaba expectante sus palabras desde el día que prosperó la moción de censura que le ha sacado de Moncloa, ha asegurado que ha defendido su «honorabilidad» y la del PP de la mejor manera que ha sabido ante los casos de corrupción que han afectado a la formación, como el caso Gürtel. Según ha recalcado, el Partido Popular ha «actuado» aunque eso «nunca» fue suficiente para sus adversarios políticos.

«He intentado ser justo, proteger el buen nombre del partido y su trayectoria; he asumido mis errores y también los que no eran míos; y en muchas ocasiones me he callado para no alentar con mis palabras esta campaña de descalificación de la política, camuflada tras la máscara de una supuesta regeneración hecha a base de juicios paralelos y de liquidar la presunción de inocencia de las personas», ha indicado.

«A la orden es a la orden»

En la parte final de su discurso, Rajoy ha asegurado además que cuando deje la presidencia del PP tras al congreso extraordinario que se celebrará este verano estará «a la orden» de la persona que ocupe su puesto.

«Y a la orden es a la orden. Y con la lealtad que mi conciencia y mis cuarenta años aquí me exigen», ha proclamado Rajoy, un mensaje que fuentes del partido han interpretado que iba dirigido a José María Aznar, que en los últimos años ha dado lecciones a Aznar sobre las reformas y pasos que debía seguir.

De hecho, ambos dirigentes se han distanciado en los últimos años. Aznar -que dejó la presidencia de honor del PP en diciembre de 2016 tras desvincular FAES del Partido Popular unos meses antes- incluso ha hecho guiños al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que han disgustado a numerosos miembros de la formación.

Rajoy dice que no intervendrá en el Congreso

El próximo lunes se celebrará una Junta Directiva Nacional del PP que pondrá fecha al congreso extraordinario del partido que elegirá al sucesor de Rajoy al frente del partido que se prevé para el mes de julio. En esa misma reunión se aprobará el comité organizador del citado cónclave.

Este martes Rajoy ha cerrado el Comité Ejecutivo Nacional -después de escuchar las intervenciones de 'barones' y miembros del partido elogiando su trayectoria- que no tiene intención de intervenir en este proceso congresual, según han informado fuentes 'populares'.