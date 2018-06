El PP pide que Sánchez desvele su cambio de cromos con independentistas y populistas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quiere que este mes se celebre el debate sobre el estado de la nación para que Pedro Sánchez desvele los «cromos» cambiados con independentistas y populistas para llegar al Gobierno y los populares den cuenta del legado de Mariano Rajoy.

Aunque no había fecha fijada, la intención de Rajoy antes de que prosperara la moción de censura de Sánchez era que el debate se celebrase a finales de junio, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado. No obstante, es costumbre parlamentaria que no se celebre este debate en los comienzos de un nuevo gobierno.

«Yo sigo pretendiendo que haya un debate sobre el estado de la nación», ha dicho Hernando en una rueda de prensa en la que ha insistido en la necesidad de que los españoles conozcan el legado del PP, pero también «qué es lo que quieren hacer otros».

Según ha denunciado, el nuevo presidente del Gobierno «no ha respetado a los españoles, la democracia y las urnas», sino que se ha beneficiado de acuerdos y pactos «ocultos» que no quiere contar en el parlamento.

Como, ha apuntado, se ha demostrado hoy al acordar los socialistas con el apoyo del resto de grupos aplazar al menos una semana la primera sesión de control al nuevo Ejecutivo, en contra de lo que pretendía el PP.