«#MeCagoEnDios», 'trending topic' gracias a Willy Toledo y un juez

Las novedades judiciales del caso de Willy Toledo, contra quien un juez ha dictado búsqueda y captura por eludir en varias ocasiones su declaración ante un tribunal, han removido intensamente la actualidad. Una muestra fidedigna de ello han sido las redes sociales, y más concretamente Twitter, donde la etiqueta ‘#MecagoenDios’ ha corrido como la pólvora en medio de un intenso debate, hasta el punto de convertirse en 'trending topic', uno de los principales temas del momento.

Recordemos que el actor usó esa expresión para criticar la apertura de un proceso judicial a una organización feminista que procesionó con una gran vagina emulando un paso de Semana Santa, y su publicación en Facebook fue denunciada por la Asociación Española de Abogados Cristianos, al considerar que vejaba los sentimientos religiosos. Por estos hechos, Toledo fue encausado y llamado a declarar, pero no acudió alegando que no consideraba haber cometido delito alguno.

En este contexto algunas voces políticas, como el representante de la corriente anticapitalista de Podemos Miguel Urbán, han expresado cierto apoyo a Toledo, considerando que esas palabras pueden considerarse blasfemas pero en ningún caso punibles jurídicamente.

Muy relevante en cuanto al recorrido cosechado ha sido la publicación de Javier Gallego, director de Carne Cruda, al respecto de esta cuestión.

Me cago en Dios, me cago en Dios y me cago todo lo que haya que cagarse en Dios. Hoy más que nunca me cago en Dios porque el juez manda detener a Willy Toledo por cagarse en Dios y es para cagarse en Dios que en este país no te puedas cagar en Dios libremente, #MeCagoEnDios