Participantes en la ofrenda floral de la Diada bloquean el paso a miembros de la PxC

La tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova en Barcelona ha vivido a primera hora de este martes minutos de tensión cuando algunos participantes han bloqueado el paso a la delegación de la ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), al grito de «Fuera fascistas de nuestros barrios».

Sobre las nueve de la mañana, una docena de miembros de PxC se preparaba para hacer su ofrenda en la cola de delegaciones de instituciones, partidos y entidades, con banderas con la cruz de Sant Jordi, una bandera española y una «senyera», cuando a su alrededor han arreciado los gritos en contra de su presencia.

Desde Twitter, la concejal de la CUP en Barcelona Maria Rovira ha advertido: «Plataforma per Catalunya no se manifestará impunemente un día como hoy. ¡Una vez más será la autoorganización popular quien los echará! ¿Dónde están los cuerpos de seguridad (Mossos y Guardia Urbana) que deberían velar por una ciudad de derechos? Vergüenza. ¡Viva la organización antifascista!».

Plataforma per Catalunya no es manifestarà impunement un dia com avui. Un cop més serà l'autoorganització popular qui els farà fora!

On són els cossos d seguretat-mossos i guàrdia urbana- que haurien de vetllar per una ciutat de drets?

Vergonya.

Visca l'organització antifeixista! pic.twitter.com/0nkHKiVHRY