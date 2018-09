Dimite la ministra Carmen Montón

La ministra de Sanidad Carmen Montón ha dimitido este martes tras la polémica de las supuestas irregularidades de un máster en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, según han confirmado medios nacionales.

Montón lleva poco más de tres meses en el cargo, fue el pasado 7 de junio cuando cambió la cartera de consejera de Sanidad y Salud Pública de la Generalitat Valenciana por la de ministra del Gobierno de Sánchez.

Montón ha empezado su comparecencia haciendo balance de sus tres meses en el cargo, resaltando la «recuperación de la sanidad universal». Además, ha augurado un buen futuro al Gobierno de Pedro Sánchez.

«En las últimas 48 horas se ha puesta en cuestión mi trabajo en ese máster, desde el primer minuto he dado explicaciones y me he puesto a disposición de los medios», ha dicho la ministra. Y ha añadido, «he sido transparente y honesta».

«Los españoles y españolas tienen un magnifico presidente», ha señalado Montón. También ha querido agradecer el apoyo a sus compañeros de partido y a todo el equipo que ha estado junto a ella estos cien días en el cargo.

Su dimisión es la segunda del Gobierno de Pedro Sánchez en los tres meses que lleva en el cargo, Màxim Huerta dimitió a la semana de ser nombrado por haber incurrido en el pasado en un fraude fiscal.