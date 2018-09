Detienen a Willy Toledo por no acudir a declarar

El actor Willy Toledo ha sido detenido este miércoles en ejecución de la orden dictada contra él por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid por no acudir a declarar en dos ocasiones por una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos, según han informado fuentes jurídicas.

Su arresto se ha producido a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, que ordenó su detención y puesta a disposición de la justicia para mañana a las 10.00 horas con el fin de tomarle declaración tras sus dos incomparecencias.

«Me detienen. Se nos jodió el guateque. Vamos pallá. Poloniaaaaaaa», con estas palabras ha anunciado el propio Toledo a las 18:00 horas que le había detenido la policía.

Según las fuentes, el actor ha sido detenido a las 15.00 horas en las inmediaciones de su domicilio madrileño y, por tanto, pasará la noche en dependencias policiales a la espera de acudir mañana ante el juez.

«Una persona va a pasar la noche en un calabozo por no explicar a un juez por qué escribe que se caga en Dios. ¿Estamos en la inquisición? En la España del siglo XXI la libertad de expresión hoy se encierra en un calabozo», ha señalado su abogado.

Esta detención llega dos días después de que Toledo anunciara en su perfil de Facebook que no se iba a entregar, así como que asegurase que iba a llevar su acto de desobediencia «hasta las últimas consecuencias».

El actor había convocado para la noche de este miércoles, a partir de las 23:00 horas, una vigilia por la libertad de expresión en el madrileño Teatro del Barrio, donde «esperaría» a la policía. «Estaré toda la noche en el Teatro esperando a que vengan ustedes a detenerme. Por supuesto, ni yo ni las compañeras asistentes al acto opondremos la más mínima resistencia a la detención», escribió el actor.

«No hace falta que envíen ustedes a la Legión; con dos agentes será más que suficiente o, en su defecto, envíen ustedes a la cabra: semos animalistas y el trato hacia ella será más que exquisito», añadió.

Según han confirmado su abogado y el propio teatro, el acto anunciado por el intérprete se mantiene y en el mismo está previsto que se instale a partir de las 23.30 horas un «micro abierto» hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 13, «para que el pueblo se exprese con la libertad que el Estado represivo borbónico franquista nos niega», en palabras de su abogado.

«Convocamos al pueblo combativo de Madriz a asistir y participar de este acto de resistencia ante la deriva neofascista que está tomando el Reino de Españita», concluyó Toledo en su mensaje.

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció ante la Fiscalía unos comentarios difundidos por Willy Toledo a través de Facebook en julio de 2017, que a juicio de esta organización vejaban los sentimientos religiosos.

En dichos comentarios el actor tildaba de «energúmena» a una jueza de Sevilla que decidió abrir juicio oral a tres mujeres acusadas de un presunto delito contra los sentimientos religiosos, por llevar a cabo una procesión con una gran vagina, que llamaron «la procesión del coño insumiso».

«Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso», dijo entonces el actor en su perfil de Facebook.