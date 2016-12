La oposición de Son Servera se ve reforzada por la decisión del Supremo sobre el carril bici

Tras conocer la orden del Tribunal Supremo que ha exigido que se remita a la Fiscalía de Balears la documentación sobre las obras del carril bici, los partidos de la oposición del Ajuntament de Son Servera han sido los primeros en mostrar su satisfacción. Según estos, la decisión «corrobora nuestra petición de esclarecer lo que ocurrió y determinar los responsables», señalaron este miércoles Jaume Servera del PP, Toni Cánoves de On Son Servera y Maribel Prieto de MÉS.

El pasado mes de enero los tres grupos de la oposición de manera conjunta (PP, On y MÉS) provocaron la celebración de un pleno extraordinario para tratar exclusivamente este tema. Los tres grupos coinciden ahora en señalar que «este nuevo paso confirma que hay que averiguar quienes fueron los responsables de gastar un millón de euros sin proyecto, ni licitación ni seguir ninguno de los tramites administrativos correspondientes». Añadieron que «tanto ahora como el pasado enero vemos que el actual equipo de gobierno (PSOE-Independents) no quiere dar transparencia. Parece que se hace todo lo contrario para no dar explicaciones», aseguran.

Por su parte el teniente de alcalde Antoni Servera (Independents) manifestó que «de momento no tenemos conocimiento oficial de la petición del Supremo. Nosotros, desde el Ajuntament, reclamamos que había unos 150.000 euros que considerábamos que teníamos que recuperar para los vecinos». En referencia a la nueva investigación Servera fue muy claro: «si hay que investigar que se investigue», sentencia contundente.