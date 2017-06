Alternativa per Pollença denuncia la usurpación de vías públicas en Formentor

Alternativa per Pollença (en la oposición) denuncia el cierre y usurpación de varios viales públicos en la urbanización Formentor, cuestión de la que ya advirtió hace un año al Consistorio sin que se haya adoptado ninguna medida para garantizar el libre tránsito.

«Antes del verano pasado pedimos la retirada de los carteles de caminos privados y prohibiciones que hay en los viales públicos de Formentor. El regidor dijo que retirarían todos estos carteles, no lo hicieron y un año después seguimos igual», dice la agrupación. El regidor al que se refiere Alternativa es Bartomeu Cifre Bennàssar (Junts) que este explicó al respecto que «el año pasado intenté recabar suficiente información sobre los viales conflictivos pero no conseguimos suficientes elementos de prueba para poder justificar un expediente». Cifre Bennàssar asegura que «de todas formas a los propietarios siempre les hemos pedido que no cierren calles».

El regidor de Urbanismo y Medio Ambiente explicó que «este año hemos hecho gestiones con Carreteres, ya que parece que algunos de los viales antes eran carretera y podría ser que podamos defender mejor la reapertura». Las denuncias sobre las restricciones de tránsito por los viales públicos de Formentor no son nuevas sino que responden a una reivindicación histórica que se ha repetido con diferentes ayuntamientos.