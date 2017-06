El aparcamiento para coches de Son Real está sobre un yacimiento arqueológico

El aparcamiento para vehículos de la finca pública de Son Real, en Santa Margalida, está justo encima de un yacimiento arqueológico, concretamente sobre un poblado talayótico. La conocidísima necrópolis de Son Real (frente al islote des Porros) era el ‘cementerio’ de este poblado, tal y como se explica en el centro de interpretación de la finca pública.

El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, denunció este jueves ante Patrimoni la existencia del aparcamiento sobre el yacimiento. Debe recordarse que todos los yacimientos arqueológicos están protegidos por la ley como Bien de Interés Cultural (BIC). La denuncia va acompañada de un informe técnico que destaca la importancia del poblado.

La polémica política acerca del parking ilegal vivió un primer capítulo el martes en el Parlament, cuando el diputado Josep Melià preguntó al conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal si había «ampliado» el parking. Medi Ambient defiende que no, que el parking conserva los límites desde que se adquirió la finca (2002). No obstante, Monjo critica la gestión de Vidal por haber «permitido esta situación de ilegalidad durante dos años y no haber hecho nada para resolverla».

Por su parte, Medi Ambient avanzó este martes que recuperaría un convenio entre el Govern y la UIB para reubicar el parking en otra parcela de la finca pública, situada también entre la carretera y las cases de la possessió pero más próxima a Son Serra.