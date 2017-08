El alcalde de Escorca avisa que multará a los que lleven la basura del torrente a los contenedores

El alcalde de Escorca, Antoni Solivellas (PP), insiste en la idea de que los residentes no cargarán con los gastos derivados de la gestión de la basura generada por los externos al municipio. En este sentido, Solivellas advirtió que multará a los que irregularmente depositen sus residuos en las áreas de aportación (contenedores) municipales.

Solivellas explicó que la Policía Local inspeccionó el lunes la zona del torrente de Pareis donde los excursionistas dejan los residuos desde que no hay contenedores y que el fin de semana fue limpiada por el Govern primero y por el Consistorio después. Los agentes comprobaron que había algo de basura. No obstante, este martes esta basura apareció depositada junto a un área de aportación municipal. «Sospechamos que alguien recogió las bolsas y las dejó allí, junto al área de aportación», indicó el alcalde. «La policía ha levantado acta y está vigilando. Si pillamos a alguien dejando residuos en un lugar en que no está permitido le multaremos, de acuerdo con lo previsto en la ordenanza», advirtió.

Aunque limpiaron la zona el pasado fin de semana, Ajuntament de Escorca y Govern siguen lejos de resolver el conflicto que les enfrenta por la gestión de la desembocadura del torrente de Pareis.