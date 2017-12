El Consell controlará el 38 por ciento del territorio de la Isla desde el 1 de enero

El Consell de Mallorca controlará desde el 1 de enero el urbanismo del 38 por ciento del territorio de la Isla. Será cuando entre en vigor la nueva Llei d’Urbanisme (LUIB), aprobada el pasado día 5 de diciembre, que atribuye a la Agència de Defensa del Territori (ADT) competencias directas de todo el suelo rústico protegido (ANEI, ARIP y APT de Costes).

Así lo explicó el director gerente de la Agència, Tomeu Tugores. «La novedad en materia de disciplina urbanística, tras la aprobación de la nueva ley en el Parlament, es que tendremos competencia directa en suelo rústico protegido. Hasta ahora se controlaba en aquellos municipios que hubieran delegado las competencias a la Agència y en el resto podíamos actuar en el caso que el Ajuntament no lo hiciera. Ahora todo ello ha cambiado por que en el caso de que haya infracción no tendremos que esperar que el Ajuntament no actúe sino que podremos hacerlo de manera directa. Se tendrán competencias directas en rústico protegido, en rústico común delegado y el resto competencia por subrogación».

Tugores comentó que se han visto obligados a ampliar el personal de la Agència ya que con el aumento de las competencias aumentará la vigilancia y a tramitación de expedientes será mayor.

Recordó que en tan solo dos años se ha duplicado la plantilla. «Se ha pasado de 15 personas en 2015 a 31 en 2017. De cara a 2018 tenemos prevista la convocatoria de 14 plazas más. En tres años se habrá triplicado el personal. En el año próximo la actividad se verá todavía aumentada».