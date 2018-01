Guillem Jordà, nuevo alcalde de Maria de la Salut

Guillem Jordà es el nuevo alcalde de Maria de la Salut. Jordà ha dedicado unas palabras para destacar el cambio «significativo» que está viviendo la localidad desde que está al frente del gobierno municipal el pacto formado por PSIB, El PI y MÉS per Mallorca, «un cambio que continuará hasta final de legislatura», ha señalado.

«Este cambio ha sido muy bien recibido por todo el pueblo, ya que se ha implicado activamente en las actividades culturales y en las propuestas de participación ciudadana que se han puesto en marcha», ha expresado Jordà.

En la toma de posesión han asistido miembros de MÉS per Mallorca, como los coordinadores de la formación ecosoberanista, David Abril y Bel Busquets; los diputados Josep Ferrà y Joana Aina Campomar; el conseller de Medio Ambiente, Vicente Vidal; el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; el alcalde de Alaró, Guillem Balboa; la alcaldesa de Esporles, Maria Ramon; y el alcalde de Montuïri, Joan Verger; entre otros.

#GuillemJordà "Som dls qui ens agrada protegir les persones: Educació, sanitat, renda mínima i habitatge per a tothom. Som del qui vol protegir sa nostra llengua i sa nostra cultura. I del q creu en un món on es valoren les persones pel q saben i no pel q tenen"#MariadelaSalut pic.twitter.com/jGw25hfqAx