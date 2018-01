La sobrexplotación de los acuíferos bloquea el desarrollo de urbanizaciones en Alcúdia

El desarrollo de nuevas urbanizaciones de Alcúdia está bloqueado por la falta de acuerdo entre la Conselleria de Medi Ambient, el Ajuntament y uno de los concesionarios (Acasa) sobre el precio público del líquido.

Medi Ambient considera que los acuíferos están sobrexplotados y quiere que la concesionaria Acasa (existen varios concesionarios en el municipio) compre agua a la desaladora, pero la producción del agua desalada tiene un coste superior al de las extraciones. A este sobrecoste habría que sumarle además el precio de la construcción de las nuevas redes de suministro hasta los nuevos suelos urbanos pendientes de desarrollo que son los que demandan un incremento del volumen de agua que se inyecta en la red pública.

El Ajuntament de Alcúdia no está dispuesto a repercutir sobre todos los vecinos de Alcúdia el sobrecoste que supondría el cambio de sistema, de modo que no accede a una revisión generalizada de las tarifas. Esta circunstancia explica que los propietarios de Pinares de Bonaire hayan renunciado a continuar la tramitación de esta urbanización situada en un espacio sensible y formada por 200 solares.

Para dar el visto bueno a la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización de Pinares de Bonaire, Medi Ambient exigía, entre otras, que justificaran que estaría garantizado el suministro de agua a la urbanización.