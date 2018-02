Las dos exregidoras del PI de Lloseta se afilian al PSOE, pero no entrarán en el gobierno

Sorpresa en el pleno celebrado este lunes en Lloseta. Cuando la sesión estaba a punto de acabar, las regidoras Margalida Villalonga y Paquita Campins anunciaron que han iniciado los trámites de afiliación al PSOE, que concurrirán con la candidatura socialista en las próximas elecciones y que, en adelante, apoyarán las propuestas plenarias de dicha opción política.

Las dos ediles concurrieron a los últimos comicios con el PI, pero abandonaron el partido por diferencias con el resto del comité local. Desde entonces figuran como regidoras no adscritas. Ayer explicaron que seguirán en esta situación el resto de ejercicio, que no pasarán al grupo municipal socialista porque la ley lo hace imposible. Dijeron asimismo que no entrarán en el gobierno porque el pacto es entre el grupo socialista y Més, pero se ofrecieron a asumir áreas de gestión si el alcalde se las delega. El PP, en la oposición, se mostró estupefacto ante el anuncio. Su portavoz dijo que estudiarán lo ocurrido «para ver qué se esconde detrás» de ello y describió los hechos como «un circo», «todo por la silla».

La portavoz de Socialistes Independents, Pepi González, calificó de «tránsfugas a efectos políticos» a las dos ediles. «Ahora estudiaremos si también lo son a efectos legales», añadió. En el pleno se dio cuenta también de un decreto de Alcaldía por el que el exalcalde Tolo Moyà pasa del grupo del PI al grupo mixto tras ser expulsado «definitivamente» del partido. Moyà también calificó de «tránsfugas» a sus dos excompañeras del PI, ahora sin representación.