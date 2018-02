La biblioteca de Manacor convoca ‘citas a ciegas’ para fomentar el hábito de la lectura entre los vecinos

Con el ánimo de fomentar el hábito de la lectura entre los vecinos de Manacor, la biblioteca municipal ha organizado la primera ‘cita a ciegas’ con un libro, coincidiendo con la fiesta de San Valentín. Junto a las butacas de lectura informal se ha ubicado una treintena de libros envueltos que ocultan el título, la portada y el autor. Los usuarios de la biblioteca que quieran pueden participar en el juego literario y, a través de las pistas que se pueden leer en los paquetes, se podrá elegir el libro.

Esta atractiva iniciativa pretende «dinamizar el hábito de la lectura y dar alicientes a los usuarios para acercarse a libros que quizás habían pasado por alto», explicó la regidora de Cultura, Antònia Llodrà.

Durante este mes los usuarios que se acerquen a la biblioteca podrán elegir los libros en base a las pequeñas pistas. Se trata de una selección de títulos que valen la pena, todos son de calidad, son de temática romántica, erótica, novelas históricas y de intriga, donde el amor juega un papel muy importante. Hay libros para todos lo públicos», explicaron desde la biblioteca.

En los paquetes se puedan encontrar pistas de diferentes tipos. En la biblioteca han preparado unos 35 títulos para estas particulares citas a ciegas, pero ampliarán la selección a medida que los usuarios vayan cogiendo los diferentes ejemplares.

Por otra parte, los responsables de la biblioteca explican que, «más allá de ofrecer los libros desde esta nueva perspectiva que puede resultar emocionante, es evidente que hay novelas que valen mucho la pena, pero que tal vez no llaman la atención a los lectores, ya sea por que el título no les atrae o porque la portada no es tan vistosa como otras».

Por ello, desde la biblioteca municipal con esta propuesta pretenden que «los lectores se dejen llevar por esta citas a ciegas y se acerquen a los libros y a la biblioteca para conocer nuevos títulos, siempre fomentando el hábito de la lectura entre los ciudadanos», concluyó Llodrà.